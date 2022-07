Euro 2022 : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder la demi-finale Angleterre-Suède ?

C'est une occasion trop belle pour la laisser passer. Si belle qu'elle pourrait ne plus de présenter de sitôt. Un an après la déception de la finale de l'Euro, perdue à domicile par son équipe masculine, contre l'Italie (1-1, 3 tab à 2), l'Angleterre a déjà l'opportunité de jouer une nouvelle finale d'un Euro, chez elle, à Wembley, le 31 juillet. Cette fois, elle compte sur les filles de Sarina Wiegman, titrée en 2017 avec les Pays-Bas, pour enfin dépoussiérer l'armoire à trophées et y ajouter un premier titre majeur depuis le Mondial 1966, remportée par la bande à Bobby Charlton.

Mais, avant de s'imaginer soulever le trophée à Wembley, les Lionesses ont une demi-finale à jouer. Et ce sera tout sauf une partie de plaisir. Après s'être tirées du piège tendu par l'Espagne (2-1, a.p) en quarts de finale, les coéquipières de Beth Mead vont voir l'adversité monter d'un cran. Les finalistes de l'Euro 2009 vont se mesurer à la Suède, vice-championne olympique et numéro 2 au classement Fifa, derrière les États-Unis, mardi 26 juillet (dès 20h50, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info).