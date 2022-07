Euro 2022 : "Très touchées", les Bleues racontent le forfait de Marie-Antoinette Katoto

Alors qu'elle va quitter le camp de base, samedi, c'est en béquilles et avec une attelle marine à la jambe droite que Marie-Antoinette Katoto s'est présentée sur le terrain de Champneys Springs, entourée de ses partenaires, réunies en cercle. "On était toutes très touchées, l'équipe et le staff", a avoué Sandie Toletti, qui a dit le groupe tricolore "affecté" par ce forfait. "C'est dur pour nous, on est presque plus tristes qu'elle", a concédé Ouleymata Sarr. "C'est une fille importante pour nous dans le groupe, on connaît les qualités de Marie. (...) On ne s'y attendait pas, c'est un coup de massue", a affirmé la buteuse du Paris FC.

"C'est un coup dur", a abondé Sakina Karchaoui, coéquipière de "MAK9" au PSG. "C'est une personne importante du onze, une grosse individualité qui se fond bien dans le collectif." Malgré ce coup du sort, les Bleues n'entendent pas se laisser abattre. Qualifiées pour les quarts de finale et assurées de la première place de leur groupe, avant même leur dernier match face à l'Islande, lundi 18 juillet (dès 20h50, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info), elles veulent "aller de l'avant". "On sait qu'on doit rester positives. Dans les précédentes compétitions, on a pu avoir aussi des blessures, il faut savoir s'adapter. (...) C'est à travers les épreuves qu'on se renforce. On a un groupe très fort, très solidaire", a assuré la défenseure parisienne.