France-Italie : environ 500 supporters attendus pour soutenir les Bleues

Tous derrière les Bleues ! Quelque 470 supporters traversent la Manche pour l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro, dimanche 10 juillet (21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info) contre l'Italie, à Rotherham, en Allemagne, a appris l'AFP auprès des organisateurs. D'une capacité de 12.000 places (ramenées à 10.500 en configuration Euro), le New York Stadium devrait quasiment faire le plein, avec 9500 spectateurs attendus, selon cette même source.

C'est dans cette enceinte, l'une des plus petites de la compétition, avec le Leigh Sports Village de Wigan (7800 places) et le Manchester City Academy Stadium (4400 places) que la bande à Marie-Antoinette Katoto disputent leurs deux autres matchs de poule (la Belgique le 14, l'Islande le 18) avant un possible quart de finale (si la France termine 1re du Groupe D) le 23 juillet.