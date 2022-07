Euro 2022 - France-Pays-Bas sur TF1 : 3 bonnes raisons de regarder le quart des Bleues

"On a envie de revoir l'équipe de France en demi-finales. Elle y retournerait pour la première fois depuis dix ans (lors des JO 2012, ndlr). À l'Euro, ce serait une grande première. Atteindre ce stade de la compétition, ça montrerait l'évolution de notre équipe, de notre championnat et de toute notre Fédération. Ça fait un moment qu'on investit dans le football féminin, on a envie que ça porte enfin ses fruits, en voyant les Bleues passer ce cap des quarts de finale. Je nous vois quand même favorites face aux Pays-Bas. Même si on affronte une belle équipe, en termes de qualité de joueuses on a un potentiel supérieur. On a de sacrés atouts offensifs, on est capable de leur faire très mal. Ça ne va pas être facile, mais je crois que la France va passer."

"Toutes les équipes encore en lice prennent les Bleues au sérieux. On a une équipe de très grande qualité. Ni la Suède ni les Pays-Bas ne voulaient nous jouer en quarts de finale, ils préféraient tomber sur le deuxième de notre groupe (la Belgique). C'est sûr que les Oranje nous craignent. Nous, je ne pense pas qu'on les craint. On doit juste se méfier d'elles et les respecter."