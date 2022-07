Euro 2022 : horaire, chaîne... Comment regarder Islande-France, dernier test avant les quarts ?

Répétition générale pour les Bleues. D'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale, après deux succès de rang - un festival de buts face à l'Italie (5-1) puis un match plus accroché contre la Belgique (2-1) -, l'équipe de France devrait normalement pouvoir souffler. D'autant que les joueuses de Corinne Diacre sont mêmes assurées de terminer en tête de leur poule, avant le dernier match face à l'Islande, lundi 18 juillet (dès 20h50, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info). Mais ce qui s'apparente, sur le papier, à un match sans enjeu, pourrait s'avérer un moment charnière pour les partenaires de Wendie Renard.

Face à de vigoureuses Islandaises, toujours en course pour le "Final 8", les Bleues vont découvrir la vie sans leur attaquante vedette, Marie-Antoinette Katoto, gravement blessée au genou droit et forfait pour le reste du tournoi. Elles vont, du coup, devoir tester une nouvelle animation offensive, travailler leurs automatismes, et surtout hausser leur niveau de jeu. En quelque sorte, retrouver le visage conquérant, qui avait ébloui l'Europe lors de leur première période face aux Azzurre.