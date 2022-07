Euro 2022 : horaire, chaîne... Comment regarder Danemark-Espagne, décisif pour les quarts ?

L'équation est simple : il reste une place pour deux équipes. La troisième et dernière journée du Groupe B aura des allures de huitième de finale entre le Danemark et l'Espagne, qui s'affrontent à Brentford, samedi 16 juillet (dès 20h45, en direct sur TMC). À égalité avec trois points, Danoises et Espagnoles vont tenter de décrocher la deuxième place de leur poule, afin de rejoindre l'Allemagne, déjà qualifiée pour les quarts de finale et assurée de terminer en tête avant même de jouer la Finlande, éliminée.

Dans ce match à élimination directe, la Roja, orpheline de sa Ballon d'Or Alexia Putellas, bénéficie d'un avantage non négligeable pour rallier les quarts : avec une différence de buts favorable (+1 contre -3), il lui suffit seulement d'un nul pour composter son billet pour la suite de la compétition. Mais se contenter d'un tel résultat serait une erreur. En face, le Danemark de Lars Sondergaard s'est remis de son entrée en lice loupée contre la Mannschaft (4-0), en venant à bout de la Finlande (1-0). Il n'y a pas à douter que le finaliste de l'Euro 2017, qui n'aura rien à perdre, jouera tous les coups à fond.