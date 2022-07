Euro 2022 - Islande-France sur TF1 : 3 bonnes raisons de regarder "la répétition du quart" des Bleues

"L'Islande joue sa qualification. Forcément, au vu de l'enjeu, il va falloir s'attendre à beaucoup d'agressivité et d'engagement. Pour bien connaître la capitaine Sara Björk Gunnarsdottir, qui joue à l'OL, je sais qu'elle va surmotiver ses partenaires. C'est une joueuse qui a de l'énergie et de l'envie. Elle n'hésite pas à mettre de l'impact. Ce sera un bloc difficile à bouger, qui ne prendra pas de risque non plus. Un nul pourrait leur suffire pour se qualifier, en fonction du résultat d'Italie-Belgique. Elles ne vont pas se découvrir de suite, il risque d'y avoir peu d'espaces pour nous. Mais ça peut être aussi l'occasion, surtout si on joue la Suède en quarts, qui a un 4-4-2 bien organisé et bien en place, de se préparer. C'est un peu une répétition avant notre quart de finale."

"C'est pour ça, je me répète, qu'il faudrait sur 45, voire 60 minutes, qu'on aligne l'équipe qui va jouer le quart. Bien sûr, il y a un risque de blessure, on ne peut pas l'exclure. On sait que ça peut arriver à tout moment, mais il ne faut pas penser à ça. Si les filles sont en forme, il n'y a pas de raison de ne pas les faire jouer. Après, évidemment, les choix de Corinne Diacre seront décortiqués. Si elle met son équipe type et que l'une des joueuses se blesse, on lui reprochera de l'avoir fait jouer. À l'inverse, si elle choisit de ne pas aligner ce qu'elle pense être sa meilleure équipe et que la France sort en quarts, on dira que ça manquait d'automatismes."