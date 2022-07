Euro 2022 : l'Angleterre a vu trop petit pour ses stades

À vrai dire (à quelques exceptions près, dont l'Angleterre, le pays hôte de la compétition), même les cadors du tournoi ne sont pas épargnés. La France disputera ses trois matchs de poule contre l'Italie, la Belgique et l'Islande à Rotherham, au mieux devant 10.500 personnes (sur une capacité de 12.000). Les Pays-Bas, qui remettent en jeu leur titre, remporté à domicile en 2017, et la Suède, vice-championne olympique, n'échapperont pas non plus à l'un de ces stades riquiquis. "Est-ce qu'on a vu trop petit comme cela arrive parfois avec le football féminin ?", avait interrogé, dès février, le sélectionneur néerlandais Mark Parsons, "sceptique" sur le choix des lieux retenus par la Fédération anglaise (FA) et l'UEFA. "Mon avis est qu'on aurait pu remplir des stades plus grands."

Ce à quoi l'UEFA a répondu qu'il fallait "tenir compte de la réalité" et "se référer au passé". "Lors du dernier Euro, nous avions 5000 spectateurs en moyenne, si on enlève les matchs des Pays-Bas", a défendu Nadine Kessler, en charge du football féminin au sein de l'instance européen. "Est-ce qu'il vaut mieux un stade de 4000 places complètement plein ou un stade de 20.000 places rempli par 4000 personnes ?", questionnait en mai dernier la sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre, se rapportant à la Coupe du monde 2019 en France. Et de se souvenir : "Il y a eu des affiches à Nice, dans un grand stade, avec très peu de public."