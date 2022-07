Euro 2022 : les Bleues affronteront les Pays-Bas en quarts de finale

Les Pays-Bas ont ronronné avant d’accélérer en fin de partie. Romée Leuchter (84e, 89e) et Victoria Pelova (90e+4) ont assuré le succès néerlandais après l'ouverture du score contre son camp de la Suissesse Ana-Maria Crnogorcevic (49e) et l'égalisation expresse de Géraldine Reuteler (53e).

Dans le même temps, la Suède a fait plier le Portugal grâce à sa supériorité physique et tactique sur coup de pied arrêté et au doublé de Filippa Angeldal. Les Scandinaves affronteront le deuxième du groupe D en quart, un adversaire à déterminer entre l'Italie, la Belgique et l'Islande, qui est opposée à la France, lundi à Rotherham (21h00).