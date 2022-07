France-Pays-Bas : en tribunes, la "vague orange" va submerger les Bleues

Ces processions carnavalesques répondent au nom d'Oranje parades. Dans une ambiance bon enfant, ces parades festives d'avant-match voient défiler hommes, femmes et enfants, les visages bariolés et munis d'accessoires loufoques. Ce qui fait le bonheur des réseaux sociaux, la Fédération néerlandaise partageant en temps réel les images colorées de ces fans walks à très fort potentiel viral. Et, bien souvent, la fête ne s'arrête pas devant les grilles du stade. Elle se prolonge jusque dans les gradins.