Euro 2022 : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder la finale entre l'Angleterre et l'Allemagne ?

La bande de Beth Mead - meilleure buteuse (6) et meilleure passeuse (5) de la compétition - compte bien faire dérailler la machine allemande pour s'offrir le tout premier titre de son histoire. Pour cela, les Lionesses pourront compter sur le soutien de près de 90.000 personnes dans un stade Wembley qui devrait être bouillant. Mais surtout, elles s'appuieront sur leurs automatismes et la confiance emmagasinée ces derniers mois, depuis la prise de fonction de Sarina Wiegman (19 matchs en tant sélectionneuse de l'Angleterre, aucune défaite). L'expérience de la rigoureuse néerlandaise, sacrée en 2017 sur le banc des Bataves, sera d'ailleurs un atout précieux.

En face, la Frauen-Nationalmannschaft compte bien infliger au pays hôte sa troisième défaite en autant de finales dans une grande compétition. Elle connaît d'ailleurs la recette puisque c'est elle qui avait brisé les rêves de sacre continental des joueuses de la "Perfide Albion" en 2009 (victoire 6-2). Entre sa défense de fer, son milieu hyperactif et rugueux et son attaque efficace, l'Allemagne a les armes pour faire bien plus que résister. Alexandra Popp (6 buts) et ses partenaires sont, en plus, animées d'un esprit de revanche, elles qui ont été dépossédées de toutes leurs couronnes sur la scène internationale. Maintenant qu'il s'est réveillé, le "glouton" allemand compte bien s'adjuger... un neuvième titre européen.