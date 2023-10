Europa League : l'OM se relance face à l'AEK Athènes (3-1)

Après deux matches nuls, l'Olympique de Marseille se relance dans la course aux huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les hommes de Gennaro Gattuso ont battu l'AEK Athènes (Grèce) 3 buts à 1, jeudi 26 octobre, au Stade Vélodrome, à l'occasion de la troisième journée de la phase de poules.

Face à un adversaire réduit à dix à la 57e minute et l'exclusion du gardien Cican Stankovic, les Olympiens ont marqué par Vitinha (27e) puis sur deux penaltys transformés par Amine Harit (60e) et Jordan Veretout (69e). Grâce à ce premier succès, Marseille (5 points) est en tête du groupe B devant l'AEK (4), Brighton (4) et l'Ajax (2). Une poule serrée dans laquelle tout est encore possible : les Phocéens se déplaceront à Athènes, le 9 novembre prochain, pour garder la tête du groupe B et entrevoir la qualification.