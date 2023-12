Football : Jean-Michel Aulas élu vice-président de la FFF, sans faire l'unanimité

La candidature de Jean-Michel Aulas à la vice-présidence de la Fédération française de football (FFF) a été validée, samedi 16 décembre, par l'Assemblée fédérale. L'ancien dirigeant de l'OL, seul candidat déclaré au poste vacant, a été élu à une très large majorité, sans pour autant faire le plein de voix (78,58% des suffrages).

Il était le seul candidat en lice. Jean-Michel Aulas a été élu vice-président de la Fédération française de football (FFF) lors de l'Assemblée fédérale de l'instance, réunie à Paris, samedi 16 décembre. Le poste, pourvu par l'ancien patron de l'Olympique lyonnais, était vacant depuis la prise de fonction de Philippe Diallo en tant que président intérimaire, en lieu et place de Noël Le Graët, poussé à la démission après avoir été mis en cause par un audit soulignant son comportement sexiste.

Membre du comité exécutif de la FFF depuis 2017 et président de la Commission du haut niveau féminin, Jean-Michel Aulas retrouve des responsabilités de premier ordre, après avoir été débarqué de Lyon, le 8 mai dernier, par John Textor. Seul prétendant, il n'a toutefois pas fait l'unanimité puisqu'il a recueilli 78,58% des suffrages. Signe que le monde amateur ne se range pas en rang d'oignon derrière l'ex-dirigeant, âgé de 74 ans, malgré un règne prolifique de 36 ans sur les bords du Rhône.

"J'ai proposé de soumettre à vos votes le nom de Jean-Michel Aulas, vous connaissez son expérience, sa compétence et sa contribution qu'il a apportée au foot français", avait rappelé, avant le vote, Philippe Diallo. "C'est pour moi un engagement fort après 37 ans de bons et loyaux services dans le monde professionnel. J'ai côtoyé en permanence le monde amateur. Quand j'ai commencé en 1987, l'Olympique lyonnais était très proche des préoccupations que vous avez tous les jours. Je sais combien il est difficile d'être dirigeant dans le football amateur", avait poursuivi Jean-Michel Aulas, installé à la tribune.

Désormais numéro 2 de la FFF, l'ancien président de l'OL avait évoqué ses "engagements tournés vers le foot féminin". "Nous voulons faire évoluer le nombre de licenciées, notre ambition sur cinq ans est d'avoir 500.000 licenciées", avait-il affirmé. "On sait que le football pro est exigeant, quand les pays européens se projettent rapidement, il est difficile de rattraper le retard dans l'économie et la valorisation des droits, et nous avons l'ambition d'être les premiers" sur le plan européen. "L'engagement de Philippe (Diallo, ndlr) a été de donner des moyens aux équipes féminines (...) et de pouvoir revendiquer d'être parmi les toutes premières équipes mondiales", a-t-il salué, assurant qu'il allait "consacrer toutes (ses) forces" à ce chantier.

"On ne va pas lésiner, on va faire faire en sorte non seulement de vous regarder dans les yeux, d'apporter toute notre énergie, de vous entendre", a conclu Jean-Michel Aulas, qui a eu "un mot" pour Noël Le Graët, présent à l'Assemblée fédérale. "Nous connaissons la difficulté de la tâche d'être les représentants d'un football amateur ambitieux et exigeant."