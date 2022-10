Kylian Mbappé devient le meilleur buteur du PSG en Ligue des champions

C’est un but qui n'a rien anodin, tant il arrive au meilleur des moments pour l'attaquant star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Au cœur de rumeurs sorties par la presse - à quelques heures de la rencontre entre le PSG et le Benfica Lisbonne en Ligue des champions - annonçant ses envies de départ de la capitale, l’international français a un peu plus marqué l’histoire du club francilien en Europe. En marquant à la 39e minute, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG en Ligue des champions.