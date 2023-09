EN DIRECT - Séville-Lens : la grande Europe pour se refaire une santé ?

Pas une mince affaire. Car, en dépit d'un recrutement ambitieux, avec, entre autres, Elye Wahi et Andy Diouf, venus renforcer un effectif qui a perdu deux joueurs clés (Seko Fofana et Loïs Openda), les Lensois ne paraissent pas taillés pour la C1. Dans un groupe relevé, où ils vont côtoyer le vice-champion d'Angleterre, Arsenal, le champion des Pays-Bas, le PSV Eindhoven, et donc le FC Séville, vainqueur de la Ligue Europa, le RCL fait figure de "Petit Poucet". "On est outsiders", a reconnu d'emblée le portier artésien Brice Samba, mardi 19 septembre, devant la presse. "Sur les 36 équipes de cette compétition, je pense qu'on est tout en bas, de par notre vécu, le passé du club. Mais soyez-en sûrs, on va se battre." "Ce qui compte, c'est d'être authentique", a rappelé son coach Franck Haise. "C'est de ne pas jouer avec la peur, des croyances qui nous limitent. C'est d'oser être nous."