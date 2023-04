France-Canada : Hervé Renard "lance un appel" à venir soutenir les Bleues avant la Coupe du monde

Malgré ce nouveau souffle, pourtant, les Bleues peinent à déplacer les foules. "J'ai entendu qu'il y aurait 12 à 15.000 personnes dans un stade qui en fait plus de 20.000 (25.000, ndlr)", déplore le néo-sélectionneur. "Je ne suis pas satisfait", martèle-t-il. "Il faudrait que les gens viennent un peu plus nombreux, on a besoin d'eux. Ces stades, c'est important de les remplir au maximum", insiste-t-il. Je lance un appel, si des gens ne font rien demain soir, ce serait bien qu'ils viennent au stade", exhorte le technicien vainqueur de deux Coupes d'Afrique des Nations (CAN) avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Une communion entre les Françaises et leur public qui pourraient se révéler importante trois mois avant de s'envoler vers l'autre côté du globe, pour le Mondial.