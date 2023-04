Foot : le coup de gueule d'Hervé Renard sur le calendrier des Bleues

Mais plus que le public, c'est la programmation qui est dans le viseur de l'entraîneur. "Si l'on veut faire avancer le football féminin, je pense qu'on peut faire mieux de ce côté-là", juge-t-il. "On aurait pu jouer jeudi (contre la Colombie, et non vendredi) et lundi (au lieu de mardi). C'est difficile d'être en concurrence avec Bayern Munich / Manchester City. C'est le top niveau mondial", souligne le double vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) sur les bancs de la Zambie et de la Côte d'Ivoire. "Il faut réfléchir à tout ça si on veut que la dynamique aille de l'avant. Chaque détail comptera pour ce foot féminin qui le mérite", martèle le technicien.