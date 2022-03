Fifa : le projet d'une Coupe du monde tous les deux ans finalement avorté ?

Une partie des aficionados du football pourraient bientôt pousser un "ouf" de soulagement. Alors que les 211 fédérations membres de la Fifa se réunissent ce jeudi 30 mars à Doha, au Qatar, le projet de Mondial biennal ne figure plus au menu. Ce qui laisse planer le doute sur l'avenir de cette réforme qui a rencontré beaucoup d'hostilité. Dès le mois de décembre dernier, la Fifa avait déjà renoncé à programmer un vote lors de son Congrès à Doha, et ne prévoit même pas de discuter plus largement de la refonte du calendrier international à l'horizon 2024.