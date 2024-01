Trophée Fifa The Best : comment Lionel Messi, à égalité avec Erling Haaland, a-t-il quand même pu l'emporter ?

La cérémonie Fifa The Best s'est tenue, lundi 15 janvier, à Londres, sacrant Lionel Messi au titre de meilleure journée de l'année pour la troisième fois après 2019 et 2022. Cette distinction lui a été décernée à la surprise générale, aux dépens d'Erling Haaland, le grand favori auréolé d'un triplé en club, qui a pourtant obtenu le même nombre de votes. Une victoire que l'Argentin doit à une subtilité du règlement.

"Un scandale", le mot est lâché par la presse européenne. À la surprise générale, Lionel Messi a été désigné, lundi 15 janvier, meilleur joueur de l'année 2023 par la Fifa, à la cérémonie The Best, devant Erling Haaland et Kylian Mbappé. Un "choix très étrange", dont s'est étonné The Times, puisqu'il est demandé aux votants de prendre en compte les performances sportives réalisées entre le 19 décembre 2022, au lendemain de la finale de la Coupe du monde, et le 20 août 2023. Une période qui s'est avérée délicate pour "la Pulga", sans influence dans un PSG, éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Une sortie de route prématurée dans la compétition reine en Europe qui aurait dû être rédhibitoire. Mais ce qui l'est pour le commun des mortels, ne l'est pas pour la star de l'Inter Miami. L'octuple Ballon d'Or de 36 ans a recueilli 48 points, à égalité avec Erling Haaland, lequel était favori en vertu de son avalanche de buts sous les couleurs de Manchester City (28 fois en 33 rencontres), avec qui il a réalisé le triplé Ligue des champions-Premier League-Coupe d'Angleterre.

Un Top 3 aux abonnés absents

Mais alors qu'est-ce qui a fait pencher la balance en la faveur de Lionel Messi ? Ni plus ni moins qu'à une subtilité du règlement servant à l'attribution des prix. "La différence s'est faite sur le nombre de nominations de Messi comme premier choix dans les votes des capitaines des équipes nationales, conformément aux règles d'attribution (article 12)", a expliqué la Fifa dans un communiqué. Concrètement, il a été plus souvent cité que le "Cyborg" norvégien comme numéro 1 par les capitaines des sélections (107 fois contre 64). Selon ESPN, Kylian Mbappé, qui porte le brassard chez les Bleus, l'a ainsi plébiscité, le préférant à Erling Haaland, qui a terminé en tête du vote chez les entraîneurs et les journalistes, et Kevin De Bruyne.

Un trophée que Lionel Messi n'est pas venu récupérer sur scène, privilégiant sa préparation pour la saison à venir avec l'Inter Miami. À l'instar d'Haaland, Mbappé et six autres joueurs nommés dans le XI de l'année, il n'avait pas fait le déplacement à Londres pour assister à la cérémonie, diffusée uniquement sur Fifa TV, sans aucune traduction. Preuve du désintérêt des footballeurs, eux-mêmes, pour un prix sensé, selon l'instance internationale, concurrencer le Ballon d'Or.