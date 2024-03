France-Allemagne : déjà l’heure de s'installer en Bleus pour le prodige Warren Zaïre-Emery ?

L'équipe de France affronte l'Allemagne en match amical, samedi 23 mars, à quelques mois de l'Euro 2024. Les Bleus ne peuvent toutefois pas compter sur leur homme à tout faire Antoine Griezmann, dont l'absence laisse une place béante au milieu de terrain. Mais cela constitue, peut-être, une opportunité pour Warren Zaïre-Emery de disputer de nouvelles minutes sur la scène internationale et de s'installer dans la durée en sélection.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour la première fois depuis 84 rencontres, Antoine Griezmann ne foulera pas le terrain avec la tunique de l'équipe de France, samedi 23 mars, lors du match amical contre l'Allemagne (21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info). Le joueur de l'Atletico de Madrid, redescendu dans l'entrejeu par Didier Deschamps lors de la dernière Coupe du monde, laisse un vide béant au milieu de terrain. Ses efforts sans ballon, sa justesse technique et sa capacité à faire la différence (44 buts et 38 passes décisions en 127 sélections), vont manquer aux Bleus. Cela étant, le réservoir français ne manque pas de qualité et le sélectionneur a plusieurs options pour suppléer "Grizi". Et du haut de ses tout juste 18 ans, Warren Zaïre-Emery fait déjà partie de ce cercle fermé de remplaçants potentiels.

Devenu titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, le jeune milieu de terrain impressionne cette saison et franchît toutes les étapes à la vitesse de l'éclair. "Il m'arrive de regarder les matchs du PSG, et en priorité ce que font les milieux de terrain. Ce qui fait Warren à son âge, dans une équipe aussi importante que le PSG, avec la pression qu'on connaît… Je pense qu'il a un très grand avenir devant lui. Il travaille, je l'encourage à continuer comme ça", a salué son compatriote Adrien Rabiot, en conférence de presse, mardi 19 mars.

Plus jeune buteur de l'histoire des Bleus

Appelé pour la première fois en novembre dernier, il a impressionné lors de ses débuts en équipe nationale contre Gibraltar (14-0). Malgré une sortie au bout de 20 minutes de jeu après un vilain tacle adverse, "WZE" a montré toute sa vista, sans complexe. Il a même eu le temps de trouver le chemin des filets, devenant au passage le plus jeune buteur de l'histoire des Bleus devant Karim Benzema (17 ans et 280 jours contre 17 ans et 352 jours). "Il est prêt, il est en avance sur sa génération", a encore lancé Adrien Rabiot, mardi.

Auteur de 4 buts et de 6 passes décisives toutes compétitions confondues (dont 1 but et 3 passes décisives en Ligue des champions), le natif de Montreuil devrait fêter sa deuxième cape internationale contre l'Allemagne, ou contre le Chili mardi (21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info). Toujours avec ce même enthousiasme qui le caractérise. "Je suis assez jeune donc un peu insouciant. Je donne souvent tout et fais le maximum possible", a-t-il lancé devant la presse. "Je pense être un garçon normal mais je ne sais pas ce que les gens pensent. Je ne me prends pas la tête", a-t-il encore affirmé avec un sourire contagieux.

Un profil moderne et polyvalent

Avec ses qualités techniques, que ce soit sur ses contrôles de balle ou à la passe, l'élégant droitier formé au PSG a de nombreux arguments à faire valoir. Capable de varier jeu long et jeu court avec brio (il réussit 91.2% de ses passes par 90 minutes, soit mieux que 97% des joueurs à son poste, selon le site spécialisé FBref), il est doté d'une excellente vision de jeu. Le milieu d'origine martiniquaise possède aussi un gros volume avec le ballon. Ses multiples courses et sa faculté à apporter le surnombre dans le camp adverse sont autant d'armes à même de fissurer l'organisation adverse.

Contrairement à un Antoine Griezmann par exemple, il doit par contre encore augmenter son activité sans le ballon. Pour l'heure, malgré des efforts intéressants au pressing, il affiche des statistiques décevantes sur tous les indicateurs défensifs. De fait, il réalise relativement peu de tacles et d'interceptions et reste très friable dans les duels. Toutefois, rien de rédhibitoire pour une première saison pleine avec les professionnels, au contraire.

Il y a des joueurs de 30 ans qui n'ont pas la même maturité que lui. Didier Deschamps

Ces capacités ont tapé dans l'œil de "DD", qui lui prête une vraie forme de sagesse et de recul pour son âge. Warren Zaïre-Emery "fait partie des précoces parce qu'il a été bien préparé", a-t-il souligné en novembre dernier. "Il dégage beaucoup de maturité, il y a des joueurs de 30 ans qui n'ont pas la même maturité que lui. Il a été capable de réaliser des performances avec de la continuité", a-t-il encore loué.

Des compliments qui ne laissent pas insensible le principal intéressé, même s'il garde la tête froide. "Je suis très heureux d’être ici, de représenter le pays. Je donnerai tout pour l’équipe de France. Peu importe où je jouerai, je donnerai tout et je serai content", a-t-il ainsi glissé. Reste à voir s'il pourra le démontrer dès ce samedi, sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon.