France-Chili : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le dernier match des Bleus avant la liste pour l'Euro ?

Après sa soirée cauchemar face à l'Allemagne (0-2), l'équipe de France retrouve les terrains ce mardi 28 mars pour un match face au Chili, à Marseille. L'occasion pour les coéquipiers de Kylian Mbappé de reprendre leur marche en avant, à moins de deux mois de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024. À quelle heure et sur quelle chaîne suivre cette rencontre ?

Une rencontre pour lever les doutes. Trois jours après leur revers logique face à l'Allemagne (0-2), à Lyon, les Bleus reçoivent ce mardi le Chili, à Marseille, pour leur dernier match de préparation avant la liste pour l'Euro 2024. Toujours privés d'Antoine Griezmann, mais surtout sonnés par leur "non-match" face aux Allemands, Kylian Mbappé et ses coéquipiers savent qu'ils n'ont pas franchement le droit à l'erreur. Car s'il ne s'agit que d'un amical, une deuxième défaite consécutive ferait tache à moins de trois mois du championnat d'Europe.

90 minutes pour marquer des points

À ce stade, l'heure n'est pas à l'inquiétude, et Didier Deschamps pourra profiter de ce nouveau match de préparation face au Chili pour répondre à ses interrogations. Qui pour occuper le poste d'avant-centre, où personne ne s'impose ces derniers mois ? Qui doit être titulaire en défense, alors que les Bleus ont toujours encaissé au moins un but lors de cinq de leurs six derniers matchs ? Qui pour réguler le jeu en l'absence d'Antoine Griezmann ? Au Vélodrome, les Tricolores seraient bien inspirés de livrer de premières réponses. Et de marquer des points.

Les Bleus, qui porteront pour la première fois leur nouveau maillot extérieur, peuvent aussi se rassurer sur le plan des statistiques. Avant leur revers face à l'Allemagne, il fallait remonter à 2018 pour trouver trace d'une défaite lors de leur premier match de l'année, face à la Colombie (2-3). Ce qui ne les avait pas empêchés de soulever le trophée tant convoité quelques mois plus tard...

Reste qu'il y a six ans, les Bleus avaient corrigé le tir trois jours plus tard, face à la Russie (3-1). Bis repetita en 2024 ? Réponse ce mardi 26 mars dès 21h, en direct sur TF1, en streaming sur TF1+. La rencontre entre l'équipe de France et le Chili sera également à suivre en live commenté sur TF1info, avec vidéos des meilleurs moments du match.