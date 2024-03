EN DIRECT - France-Chili : rebond obligatoire pour les Bleus à trois mois de l'Euro

Ce devait être un match amical presque sans intérêt, mais la défaite indigne contre l'Allemagne (0-2), le week-end dernier, a rebattu les cartes. À trois mois de l'Euro, dont elle est la favorite, l'équipe de France reçoit le Chili, mardi 26 mars, avec le devoir de gagner pour écarter les doutes. Un match à suivre dès 20h50 dans le live commenté ci-dessous, sur TF1 et en streaming sur TF1+.

On attend tout autre chose des Bleus. Et on voit mal comment il pourrait en être autrement. Indignes de leur statut de vice-champions du monde, les hommes de Didier Deschamps sont tombés de très haut. Amorphes et transparents, ils ont été surclassés par l'Allemagne (0-2), le week-end dernier, à Lyon. Un avertissement sans frais face au pays-hôte de l'Euro 2024 qu'ils vont pouvoir - et surtout devoir - faire oublier, à trois mois d'une compétition vers laquelle ils s'avancent comme les grands favoris.

Trois jours après la gifle reçue par une Mannschaft fringante, l'une des défaites les plus logiques de l'ère "DD", les Tricolores se voient déjà offrir l'occasion de rebondir. Pour leur dernière sortie avant l'annonce de la liste pour le championnat d'Europe des nations, ils vont se confronter à un adversaire plus accessible, le Chili, mardi 26 mars (à 21h, en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info).

Avec un onze que l'on annonce largement remanié, une revue d'effectif promise avant le revers face à l'Allemagne, les partenaires de Kylian Mbappé vont afficher un état d'esprit revanchard. "On est vexés, mais il va falloir se relever. On espère qu'on pourra rendre le public français plus heureux", a assuré Aurélien Tchouaméni. "On va tout faire pour gagner", a confirmé Benjamin Pavard. Il faut dire qu'une deuxième défaite de rang, qui serait une première depuis 2015, tomberait au pire moment qui soit pour les Bleus.

A VENIR Match amical Le 26 mars 2024 , Stade Vélodrome, à Marseille France Chili 0 - 0

