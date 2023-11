France-Gibraltar : pourquoi les Bleus jouent gros, malgré la qualification pour l'Euro 2024 déjà en poche

L'équipe de France affronte Gibraltar, ce samedi 18 novembre (20h45 en direct sur TF1, MYTF1 et TF1info) à Nice, pour son avant-dernier match des éliminatoires de l'Euro 2024. Déjà qualifiés pour la compétition qui aura lieu l'an prochain en Allemagne, les Bleus pourraient néanmoins s'offrir un sacré avantage en cas de succès. Explications.

Un match pour du beurre ? Pas vraiment. Un mois après avoir décroché leur billet pour l'Euro 2024, les Bleus sont de sortie pour leur avant-dernière rencontre de l'année. À Nice, ce samedi, les hommes de Didier Deschamps s'apprêtent à affronter la modeste équipe de Gibraltar (20h45 en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), à l'occasion de la neuvième journée (sur dix) des éliminatoires. Et ils seraient bien inspirés de ne pas prendre ce face-à-face à la légère.

L'enjeu est de taille : obtenir le précieux statut de tête de série lors du tirage au sort du Championnat d'Europe. Pour l'heure, le parcours de l'équipe de France est parfait. Dans une poule également composée des Pays-Bas ou de la Grèce (que les Bleus affronteront mardi 21 novembre à 20h45 sur TF1 et MYTF1), les vice-champions du monde ont remporté leurs six premiers matchs, n'ont encaissé qu'un seul but, et ont évité toute frayeur avant de se rendre en Allemagne, l'été prochain (14 juin-14 juillet).

Deux points suffiront

Mais ce sans-faute est encore insuffisant pour figurer dans le chapeau 1 lors du tirage au sort de l'Euro, ce qui permet (théoriquement) d'échapper à un gros morceau dès la phase de poules. Car la règle est claire : seuls les cinq meilleurs premiers des dix groupes de qualification accompagneront l'Allemagne (en tant que pays hôte) dans le chapeau 1.

En cas de victoire ce samedi, les coéquipiers de Warren Zaïre-Emery seront d'ores et déjà assurés de faire mieux que le premier des groupes D (a priori la Turquie), E (Albanie ou République Tchèque), G (Hongrie ou Serbie), H (Slovénie ou Danemark) et I (Suisse, Roumanie ou Israël). Ce qui les placerait, avec 21 points, automatiquement en tant que tête de série lors du tirage le 2 décembre prochain. Deux matchs nuls, face à Gibraltar puis la Grèce, suffiraient également.

Soucieux de motiver son groupe, Didier Deschamps a d'ailleurs fixé cet objectif à ses joueurs. "Nous avons atteint un objectif, un deuxième est de finir dans les meilleurs premiers puisque que restent cinq places pour être tête de série", a insisté le sélectionneur au début du rassemblement. "Il nous faut trois points de plus." Les Bleus savent ce qu'il leur reste à faire.