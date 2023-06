Qualifs Euro 2024 : que vaut Gibraltar, l'adversaire de l'équipe de France vendredi ?

Sur le papier, c'est le duel le plus déséquilibré de cette phase de groupes. Ce vendredi, dès 20h45 (en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), l'équipe de France affronte Gibraltar dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Cet affrontement entre les vice-champions du monde et les 201e au classement Fifa ne doit, théoriquement, poser aucun problème aux hommes de Didier Deschamps, bien décidés à remporter leur premier championnat d'Europe des nations depuis 2000. Mais attention au piège.

Gibraltar, petit territoire britannique du sud de l'Espagne, a tout du petit Poucet. Le pays ne compte qu'à peine plus de 30.000 habitants répartis sur 7 kilomètres carrés, et ne dispose pas d'un stade aux normes pour accueillir les Bleus. Pour l'occasion, les locaux devront traverser deux frontières et trouver refuge à Faro, au sud du Portugal. Le stade de l'Algarve, construit à l'occasion de l'Euro 2004, compte 30.000 places. Soit autant que le nombre d'habitants de Gibraltar.