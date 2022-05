Guerre en Ukraine : Chelsea change de propriétaire pour la somme record de 5 milliards d'euros

Pour Chelsea, c'est une page qui se tourne. En 2003, Roman Abramovitch s'était offert les pensionnaires de Stamford Bridge pour 140 millions de livres. Sous sa houlette, les Blues ont engrangé les titres et les succès, avec cinq championnats d'Angleterre et deux Ligue des champions. Ces dernières semaines, le club londonien, affecté par les sanctions visant l'oligarque, était dans la tourmente, empêché de recruter ou de prolonger des joueurs. Un contexte pesant qui s'est ressenti sur les résultats. Éliminés en quarts de finale de la Ligue des champions, les coéquipiers de N'Golo Kanté n'ont toujours pas assuré leur place en C1 la saison prochaine. Peut-être que la vente libérera les jambes et les têtes.