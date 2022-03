La Russie souhaite organiser l’Euro 2028 ou 2032

Mais si l'UEFA et la Fifa ont suspendu les équipes russes de leurs tournois le 28 février "jusqu'à nouvel ordre", la Fédération russe de football (FUR) n'a pas été elle-même suspendue, a précisé à l'AFP un porte-parole de l'organisation européenne. L'exécutif de l'instance entend néanmoins "réévaluer la situation juridique et factuelle" lors de ses prochaines réunions, notamment les 7 avril et 10 mai, "y compris à la lumière de la déclaration d'intérêt exprimée par la FUR", a ajouté cette source.