Lloris à la retraite internationale : qui pour lui succéder en équipe de France ?

C'est sans doute le nom le plus évident pour devenir le nouveau titulaire dans la cage bleue. Mike Maignan, 27 ans, actuel portier du Milan AC, prend de plus en plus de poids dans l'esprit de Didier Deschamps. Appelé en équipe de France pour la première fois en 2019, il ne compte que cinq sélections avec les doubles champions du monde. Mais il a déjà commencé à bousculer la hiérarchie. En juin, le sélectionneur tricolore n'a pas hésité à lui faire commencer deux des quatre rencontres de Ligue des Nations, reléguant Hugo Lloris sur le banc pour la moitié du rassemblement.

Sur le terrain, il est le gardien qui offre le plus de garanties. En témoigne sa 24e place au Ballon d'Or 2022, troisième Français au classement derrière Karim Benzema et Kylian Mbappé (à égalité avec Christopher Nkunku). Des interrogations subsistent toutefois sur son état physique, lui qui a manqué le Mondial au Qatar sur blessure au mollet. "En septembre, il avait la possibilité de jouer les deux matchs (Hugo Lloris était forfait, NDLR), et il se blesse", déplorait Didier Deschamps avant la Coupe du monde. "Est-ce physique ? Y a-t-il un aspect psychologique ? Certainement aussi." Toujours absent en club, sa date de reprise demeure inconnue.