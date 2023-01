"Il m'a regardée comme un bonbon à croquer" : l'agente Sonia Souid accuse Noël Le Graët

Pendant plusieurs années, Noël Le Graët "drague" Sonia Souid, l'invite chez lui et "fait miroiter des choses, alors que ce qu'il veut, c'est que vous partagiez son lit", poursuit l'agente. "Il appelle beaucoup. J'ai des messages vocaux, et quelques SMS : 'Est-ce que vous êtes disponible demain soir ? J'insiste.' Ou encore, il m'écrit : 'Vous me manquez'. Donc Noël Le Graët sait écrire des SMS", alors que le président de la FFF s'était notamment défendu des accusations en expliquant qu'il n'avait jamais "envoyé de SMS" à caractère sexuel.

"À partir du moment où mon président me fait comprendre que pour concrétiser mes idées, il fallait que je fasse un tour dans son lit... C'est un choc de comprendre ça", accuse encore Sonia Souid, félicitée sur Twitter par Amélie Oudéa-Castéra. "Bravo Sonia Souid pour le courage de votre témoignage", a écrit la ministre des Sports, qui promet que l'audit qu'elle a diligenté et qui sera prochainement publié "en sera digne".