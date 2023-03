Football : fin de saison pour Neymar qui va rater "trois à quatre mois" de compétition

Depuis son arrivée en France, Neymar n'a pas été épargné par les blessures, loin de là. Selon le site spécialisé Transfermarkt, il cumule déjà plus d'une vingtaine de pépins depuis sa signature en grandes pompes à l'été 2017. Le plus cruel pour les supporters "Bleu et Rouge" ? Il a souvent rejoint l'infirmerie lors des deuxièmes parties de saison, au moment où les matchs comptent le plus.