"Remboursez !" : le forfait de Lionel Messi à un match de présaison vire à l'affaire d'État à Hong Kong

Alors qu'ils s'attendaient à voir Lionel Messi jouer contre une sélection locale, dimanche 4 février, plus de 38.000 supporters hongkongais ne l'ont pas vu entrer en jeu. L'Argentin, qui participe à la tournée de présaison de l'Inter Miami, a été laissé au repos sur le banc, officiellement en raison d'une élongation des ischio-jambiers. Vécue comme une arnaque par les fans, son absence a obligé le pouvoir local à intervenir.

La fête tant espérée a tourné au fiasco. En tournée de présaison à Hong Kong, avec son club de l'Inter Miami, Lionel Messi devait être couvert de lauriers. L'octuple Ballon d'Or a finalement reçu un accueil hostile, dont il n'a pas l'habitude. La raison ? Souffrant officiellement d'une élongation des ischio-jambiers, le meneur de jeu argentin n'a pas pris part, dimanche 4 février, au match d'exhibition opposant la franchise floridienne de David Beckham à une sélection des meilleurs joueurs locaux.

Resté sur le banc de touche tout au long de la partie, le champion du monde 2022 a été pris en grippe, sifflé et conspué, par les plus de 38.000 spectateurs en colère qui avaient payé au moins 125 dollars (115 euros), souvent beaucoup plus, pour l'apercevoir balle au pied. Au milieu de la seconde période, ne le voyant pas s'échauffer, des éclats de voix au son des "Nous voulons Messi !" et "Remboursez !" se sont élevés dans les gradins de la part de fans contrariés. Les hurlements sont allés crescendo dans les dix dernières minutes du match, lorsqu'il est devenu certain qu'il n'allait pas entrer en jeu.

Leur colère s'est déversée de plus belle au coup de sifflet final quand David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami, a tenté de remercier le public hongkongais "pour son incroyable soutien". En tribunes, des supporters, mécontents de s'être faits rouler dans la farine, ont laissé éclater leur fureur en tournant leurs pouces vers le bas, en guise de protestation. Un fan, exaspéré, a lui été filmé en train de décapiter, d'un coup de pied, une pancarte à l'effigie de "la Pulga".

Il était prévu qu'il joue "au moins 45 minutes"

"Nous comprenons leur déception en raison de l'absence de Leo (Messi) et de Luis Suarez", lui aussi blessé et forfait, a affirmé Gerardo Martino, l'entraîneur de Miami, aux journalistes, expliquant que son staff médical avait pris la décision de ne pas les faire jouer le jour même. "Nous aurions aimé faire jouer Leo et Luis au moins un moment, mais le risque était trop grand."

Une explication qui n'a pas suffi à éteindre la polémique, alors que l'organisateur du match, Tatler Asia, s'était engagé à faire jouer Lionel Messi "au moins 45 minutes", a assuré Kevin Yeung, secrétaire à la Culture, aux Sports et au Tourisme de Hong Kong, lors d'un point presse, lundi 5 février. Une présence soumise "à la condition physique et à la sécurité" de l'ancien joueur du PSG. Or, "hier (dimanche), avant le début du match, Tatler Asia a réaffirmé que Messi allait jouer en deuxième mi-temps", a rappelé le représentant du gouvernement local, qui a menacé de retirer les 1,9 million d'euros de financement public négocié avec l'organisateur dans le cadre de la venue de l'équipe de Lionel Messi à Hong Kong. Une demande de subvention que le média spécialisé dans la mode, les produits de luxe et les loisirs a retirée de lui-même après ce flop monumental.

Pourtant, en coulisses, tout a été fait pour sauver les apparences. Selon le secrétaire hongkongais en charge des Sports, qui a assisté au match avec d'autres responsables, dont le chef de l'exécutif John Lee Ka-chiu, le gouvernement a tenté de négocier avec Talter Asia l'entrée en jeu de l'Argentin. Des pourparlers qui ont abouti à une impasse, car les "solutions" telles que l'apparition de l'Argentin sur le terrain pour interagir avec les fans et recevoir le trophée ont été refusées. Une "fin décevante" que le promoteur a dit "regretter profondément". Nul doute que Lionel Messi a perdu quelques fans dans cette histoire.