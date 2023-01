Italie : les larmes de Samuel Umtiti, visé par des cris racistes

"Quand l'arbitre a interrompu le match, dans l'attente que le speaker ne réclame la fin des cris racistes, Umtiti a demandé que le match reprenne, parce qu'il voulait répondre sur le terrain aux insultes reçues. Il a réagi comme un vrai champion", a commenté le président de Lecce Saverio Sticchi Damiani, cité sur le site de la Gazzetta dello Sport. En soirée, le président de la Fifa Gianni Infantino a fait part de sa "solidarité avec Samuel Umtiti et Lameck Banda". "Crions haut et fort : NON AU RACISME ! Que l’énorme majorité des supporters, qui sont des gens bien, se soulève pour faire taire tous les racistes une fois pour toutes !", a-t-il écrit sur Instagram.