VIDÉO - Les adieux au football de Franck Ribéry, les larmes aux yeux et ovationné

Interrogé par La Gazzetta dello Sport avant ses adieux émouvants au club de Campanie, qu'il ne va pas quitter pour autant puisqu'il va rejoindre le staff de l'entraîneur Davide Nicola jusqu'à la fin de la saison, Franck Ribéry a expliqué penser désormais au prochain chapitre de sa vie. Et, à le croire, il devrait s'écrire non loin des terrains de football. "À l'avenir, j'aimerais être entraîneur", a-t-il affirmé dans les colonnes du quotidien transalpin. "J'aime être sur le terrain et être proche de l'équipe."