"J'ai perdu près de 20 kilos" : le gardien du PSG Sergio Rico donne des nouvelles après son grave accident

Un peu plus de sept mois après son grave accident à cheval, Sergio Rico poursuit sa convalescence. Le portier espagnol du PSG a donné des nouvelles rassurantes de son état physique, même si aucune date de retour à la compétition n'est encore évoquée.

"Un miracle". Comme le dit lui-même le principal intéressé, Sergio Rico est passé tout proche du pire lors de son accident de cheval au pèlerinage d'El Rocio, lorsque sa monture a fait chuter le cavalier avant de le frapper au cou et à la tête. Un violent traumatisme crânien, deux semaines de coma et plusieurs mois de convalescence plus tard, le gardien de 30 ans a retrouvé des couleurs. "Je n'ai pas de séquelles physiques ni psychologiques", assure-t-il au cours d'une intervention dans l'émission "El Partidazo de Cope". S'il dit aller "mieux de jour en jour", il n'est "pas encore à 100% sur le plan médical". "Je marche, j’essaie de retrouver la force de mes jambes", continue le joueur du PSG, qui indique avoir son rythme cardiaque limité à un maximum de 130 battements pas minutes.

J'étais épais comme un cure-dent Sergio Rico

Si tout n'est pas parfait, l'état de santé de Sergio Rico s'est nettement amélioré par rapport aux premières semaines qui ont suivi le choc. "J'ai perdu jusqu'à près de 20 kg, notamment en masse musculaire. Moi qui pesais 92 kg, j'étais descendu à 73 sur la balance ! Aujourd'hui, j'ai bien remonté la pente puisque je pèse 88 kg. J'ai vu des photos de ma sortie de l'hôpital : j'étais épais comme un cure-dents", plaisante l'ancien portier du FC Séville à l'antenne de la radio espagnole, qui ne garde aucun souvenir du choc.

Pour autant, un retour à la compétition n'est pas encore à l'ordre du jour et aucune date de reprise n'a, pour l'instant, été décidée. Il n'est pas question de brusquer les choses. "C’est un miracle, c’est ce que disent les médecins. Nous sommes là pour continuer à nous battre et j’ai hâte de retourner sur le terrain", indique-t-il. "Je me sens bien et j'espère avoir plus de libertés prochainement pour reprendre une activité sportive. J'aimerais retrouver la routine des entraînements, me sentir à nouveau footballeur. Mais je respecte à la lettre les instructions de mes médecins. Ils m'ont sauvé la vie", continue l'international espagnol (une sélection).

Contractuellement lié au PSG jusqu’en 2024, Sergio Rico espère revenir "avant la fin de la saison". Reste à voir comment son corps, si durement éprouvé, répondra d'ici là.