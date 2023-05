Jean-Michel Aulas, la fin de règne

Plus de sept ans après son inauguration, difficile de qualifier le projet de franc succès sportif. L'OL (masculin) n'aura pas connu pareil succès que l'OL (féminin) : aucun titre remporté depuis, malgré deux demi-finales de coupe d'Europe (dont une de Ligue des champions en 2020), et une fin de série après 23 qualifications européennes consécutives (entre 1998 et 2020).

La coupe d'Europe, justement, restera sans doute comme la principale frustration de "JMA", qui en aura longtemps rêvé. Dès 2002, il souhaitait "gagner une coupe d'Europe d'ici à trois ans". Un vœu reformulé 15 ans plus tard : "dans les cinq ans, nous gagnerons une coupe d'Europe", promettait-il en 2017. Six ans après, la machine est déréglée. Son équipe ne se mêle plus à la course à la Ligue des champions, n'a pas disputé de match européen cette saison, et il faudrait un exploit pour entendre une musique européenne la saison prochaine au Groupama Stadium, alors que l'OL ne pointe qu'à la septième place de Ligue 1.