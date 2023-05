Football : 36 ans après, Jean-Michel Aulas quitte ses fonctions de président de l'Olympique lyonnais

Depuis bientôt quatre décennies, Jean-Michel Aulas a construit et façonné l'OL. À sa tête, l'équipe première est d'abord montée en première division, en 1989, avant de remporter sept titres de champion de France d'affilée entre 2002 et 2008 - un exploit inédit dans l'Hexagone -, et de tutoyer les sommets européens (deux demi-finales de Ligue des champions, la dernière en 2020), avant une baisse de régime depuis dix ans. "JMA" a également permis au club de se doter de son propre stade de 58.000 places, dont OL Groupe est propriétaire, et de construire l'une des meilleures équipes féminines du monde (15 championnats de France, 8 Ligue des champions).

Comme un symbole, son dernier match en tant que président du club aura donc été un authentique exploit. Menés 1-4 par Montpellier peu avant l'heure de jeu, dimanche, les hommes de Laurent Blanc sont revenus de nulle part pour s'imposer 5-4 grâce à un quadruplé d'Alexandre Lacazette. Jean-Michel Aulas, qui ne rate habituellement pas un match de son équipe, n'était pas présent en tribune officielle aux côtés de John Textor. Un signe, avant l'annonce de ce lundi matin, alors qu'un "contrat de gouvernance" devait lui permettre de conserver sa place jusqu'en juin 2025.