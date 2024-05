Kylian Mbappé quitte le PSG : les chiffres-clé de sa carrière parisienne

Kylian Mbappé a mis fin au (faux) suspense ce vendredi. L'international français a annoncé son départ du PSG à l'issue de la saison. Retour sur quelques chiffres qui témoignent de sa carrière remarquable à Paris.

C'est désormais officiel : après sept saisons passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a annoncé ce vendredi 10 mai son départ du club, où il arrivait en fin de contrat, dans une vidéo publiée sur ses comptes X et Instagram. Son dernier match sous le maillot parisien au Parc des Princes aura donc lieu dimanche 12 mai. Le PSG y affrontera le Toulouse FC dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1, cinq jours après son élimination face au Borussia Dortmund en Ligue des champions.

Le capitaine de l'équipe de France aura durablement marqué son club au cours de ces sept années. Voici quelques chiffres qui en attestent.

305 matchs sous le maillot parisien

À ce jour, Kylian Mbappé a porté le maillot parisien au cours de 305 matchs, ce qui lui permet de faire partie du cercle très fermé des joueurs les plus capés de l'histoire du PSG, dominé par Marquinhos. Le défenseur et capitaine du PSG a en effet participé à son 436e match en rouge et bleu le 10 avril dernier, un record.

C'est peu de jours avant, le 6 avril dernier, au cours de la 28e journée de Ligue 1 contre Clermont, que Kylian Mbappé a de son côté fêté sa 300e avec le club.

255 buts avec le PSG

Au total, le natif de Bondy a inscrit 255 buts sous les couleurs parisiennes, comme le rappelle le compte Twitter OptaJean. Un score qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du club, devançant ainsi Edinson Cavani, auteur de 200 buts en 301 rencontres.

96 passes décisives

Kylian Mbappé est souvent résumé à ses buts, mais le joueur est aussi un grand passeur. Sous le maillot parisien, l'attaquant a réalisé 96 passes décisives. Mais il se classe seulement deuxième dans l'histoire du PSG au 21e siècle, puisque Ángel Di María, qui a fait partie de l'effectif parisien de 2015 à 2022, a fait mieux avec 112 passes décisives.

Six fois champion de France à Paris

Kylian Mbappé a décroché avec le PSG six titres de champion de France, en 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024 ; le PSG a d'ores et déjà été sacré cette année avant même la fin du championnat. Et si l'on compte le titre obtenu par l'AS Monaco en 2017, club duquel il faisait partie cette année-là, cela lui fait au total 7 trophées de champion de France.