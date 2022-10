"C'est le Ballon d'Or du peuple" : la joie de Karim Benzema après son sacre

Rejoint sur scène par ses parents et son fils Ibrahim, il a aussi tenu à dédier son trophée à celles et ceux qui l'ont soutenu depuis ses débuts. "Ce Ballon d'Or, c'est individuel, mais ça reste collectif, c'est le Ballon d'Or du peuple", a-t-il lâché, avant de développer plus tard en conférence de presse : "C'est juste par rapport à d'où je viens, par rapport à tous mes fans. Ils y ont participé en me poussant toujours un peu à chaque fois, en me soutenant dans tous les moments. Donc j'ai envie de partager ce trophée avec eux, car j'aime le partage et parce qu'eux le méritent aussi."

Avant peut-être d'en partager un autre, le 18 décembre prochain, jour de la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Son rêve de Ballon d'Or accompli, Karim Benzema a compris que rien ne l'empêchait d'en avoir un autre : "L'objectif, c'est d'aller au Mondial et de tout faire pour le gagner."