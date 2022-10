"Un joueur discret devenu phénomène" : de Lyon au Ballon d'Or, Karim Benzema raconté par ses formateurs

En France, son aventure en Bleu est plus contrastée, entachée par son absence de la sélection pendant cinq ans après l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena et les critiques d'une partie du public. Et ce, en dépit d'un statut à part : celui de meilleur buteur de l'histoire du football français depuis mars 2022. "Son image a été politisée par des personnes qui ne connaissent pas l'individu. On a entendu des choses pas possibles. Parfois, ça me révoltait", reconnaît Armand Garrido. "Au centre de formation comme à l'école, il n'y a jamais eu de problème avec lui."