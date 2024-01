Football : Karim Benzema de retour à Al-Ittihad avec 17 jours de retard, le club saoudien furieux

Karim Benzema a effectué jeudi son retour à Jeddah, en Arabie saoudite. Arrivé avec 17 jours de retard, l'attaquant français a suscité la colère de son club d'Al-Ittihad.

La fin du feuilleton. Après de longues semaines de débats sur les raisons de son absence à la reprise de l'entraînement de son club et de velléités présumées de départ, Karim Benzema a fait son retour à Jeddah, an Arabie Saoudite, a appris vendredi l'AFP d'une source proche d'Al-Ittihad. L'attaquant tricolore était parti en congés à la fin du mois de décembre, après avoir désactivé son compte Instagram, suivi par 76 millions de personnes.

Le club saoudien, qui a offert un pont d'or à l'ancien Madrilène pour le faire venir, est "furieux de ce qui s'est passé", n'ayant pas réussi à le joindre "pendant dix jours". "Benzema est arrivé jeudi soir avec 17 jours de retard. Il aurait dû revenir le 2 janvier", glisse encore cette source, rappelant que ses coéquipiers ont repris l'entraînement vendredi dernier.

Au vu du comportement de ces derniers développements, une réunion va se tenir avec la direction du club et l'entraîneur, l'Argentin Marcelo Gallardo, pour discuter notamment de "l'avenir du joueur". L'idée d'un départ cet hiver de "KB9", très critiqué ces dernières semaines après une série de performances décevantes (9 buts et 5 passes décisives cette saison), n'est toutefois pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, "Benzema est le capitaine du club et reste engagé" mais il ne rejoindra pas ses coéquipiers en stage à Dubaï, indique Al-Attihad, actuel septième de son championnat.