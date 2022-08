Karim Benzema sacré joueur UEFA de l'année à deux mois du Ballon d'Or

Un premier pas vers la consécration suprême ? Éblouissant la saison dernière, Karim Benzema a été désigné joueur UEFA de l'année, ce jeudi à Istanbul. Ce trophée individuel vient récompenser un exercice plus qu'abouti. Sur le plan collectif, déjà. L'attaquant tricolore, qui porte le brassard depuis le départ de Cristiano Ronaldo, a porté le Real Madrid vers un doublé Liga-Ligue des champions. Sur la scène continentale, la Casa Blanca a, en plus, ajouté le caractère épique, multipliant les retournements de situation improbables et les matchs légendaires. "Cette année a été la meilleure de ma carrière au niveau personnel, mais quand j'entre sur le terrain, je pense au collectif et je savais que l'aspect collectif allait m'amener à ça", a souligné l'avant-centre.