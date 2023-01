Kylian Mbappé termine meilleur buteur de l’année 2022 avec 56 buts

En terminant meilleur buteur de la Coupe du monde au Qatar, avec huit réalisations, Mbappé a réussi à creuser un écart conséquent sur son dauphin. Le Norvégien, Erling Haaland, n’a pas participé au Mondial-2022. L'avant-centre norvégien a inscrit dix de ses buts alors qu'il jouait encore pour le Borussia Dortmund, lors des six premiers mois de l'année 2022, et à partir de l'été, il a marqué 27 fois pour les Citizens et neuf fois pour la Norvège.