Football : l'AC Ajaccio de retour en Ligue 1 après huit ans d'attente

À Ajaccio, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Pour le plus grand bonheur des supporters. Un an après avoir peiné pour se maintenir avec une 13e place peu glorieuse à la clé, l'AC Ajaccio a arraché samedi soir sa montée en Ligue 1, à la suite d'une ultime victoire face au champion de Ligue 2, Toulouse.

Dans un stade François-Coty comble, les joueurs d'Olivier Pantaloni ont fait tomber le TFC (1-0), lui aussi promu dans l'élite, et sécurisé la deuxième place, synonyme d'accession à l'échelon supérieur.