Football : l'Allemagne se sépare de son sélectionneur, la légende de l'OM Rudi Völler va assurer l'intérim

Cette décision intervient à neuf mois de l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet), que les joueurs allemands disputeront à domicile. En attendant de trouver le remplaçant idoine, et espérer qu'il puisse accomplir des miracles dans un temps réduit avec une sélection qui semble connaître un trou générationnel important, la DFB a nommé l'actuel directeur sportif Rudi Völler, le sélectionneur des U-20, Hannes Wolf, et Sandro Wagner sur le banc, pour assurer intérim. Le trio aura notamment pour (périlleuse) mission de négocier au mieux le match amical prévu contre la France, mardi (21h, en direct sur TF1 et MYTF1, en live commenté sur TF1Info).

Sur le plus long terme, les noms de Julian Nagelsmann, l'ancien entraîneur du Bayern mis à l'écart fin mars, Oliver Glasner, vainqueur de la Ligue Europa avec Francfort en 2022, ou encore Stefan Kuntz, double champion d'Europe par le passé avec les espoirs (2017 et 2021), circulent pour reprendre les rênes des quadruples champions du monde.