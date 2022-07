Football : le Franco-ivoirien Sébastien Haller atteint d'un cancer des testicules

Triste nouvelle pour Sébastien Haller. L'attaquant international ivoirien, qui a porté le maillot bleu chez les espoirs, est atteint d'un cancer des testicules, a annoncé son club du Borussia Dortmund (Allemagne), lundi, dans un communiqué. "Une tumeur dans les testicules a été découverte" après des "examens médicaux intensifs", a écrit le BVB sur son site, expliquant que l'attaquant de 28 ans "s'est plaint d'un malaise après l'entraînement lundi matin" en Suisse, à Bad Ragaz, où le vice-champion d'Allemagne prépare la nouvelle saison.

Sébastien Haller a immédiatement quitté le stage de sa nouvelle équipe (il a été transféré cet été de l'Ajax Amsterdam) pour recevoir les premiers soins. "Cette nouvelle d'aujourd'hui a été un choc pour Sébastien Haller et pour nous tous", a déclaré le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl. "Toute la famille BVB souhaite à Sébastien un rétablissement complet au plus vite et que nous puissions le serrer à nouveau dans nos bras bientôt. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il reçoive le meilleur traitement possible."