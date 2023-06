L'entraîneur français Rudi Garcia rebondit chez le champion d'Italie

Une opportunité en or. Évincé en avril dernier du banc d'Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, Rudi Garcia a retrouvé un poste. Le technicien français va retrouver le championnat italien, qu'il a déjà connu avec la Roma entre 2016 et 2019, cette fois du côté de Naples. Les Partenopei ont officialisé jeudi son arrivée, en tant qu'entraîneur principal. "J'ai le plaisir de vous annoncer, après l'avoir rencontré et côtoyé ces 10 derniers jours, que M. Rudi Garcia sera le nouvel entraîneur de Naples. Je lui souhaite la bienvenue et bonne chance", a indiqué Aurelio De Laurentiis, le président du club sur Twitter.