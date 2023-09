Football : l'Euro féminin 2025 sera diffusé sur TF1

Une bonne nouvelle pour le football féminin. Après l'imbroglio de la Coupe du monde, sur laquelle a longtemps pesé la menace d'un écran noir, notamment en raison des horaires peu favorables (le tournoi avait lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande), un accord pour la diffusion de l'Euro 2025 a rapidement été trouvé. Et c'est TF1 qui a raflé la mise, acquérant "les droits de diffusion linéaire et en streaming, en exclusivité et en intégralité des 31 matchs de cette prestigieuse compétition", a annoncé jeudi 28 septembre la société.