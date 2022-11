Ligue 1 : l'hommage du foot français à l'arbitre Johan Hamel, mort à 42 ans

"À la famille et aux proches de Johan Hamel, j’adresse mes sincères condoléances. J’ai également une grande pensée pour la Direction technique de l’arbitrage et l’ensemble de ses arbitres", a déclaré Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports. Plusieurs joueurs de foot ont aussi réagi, à l'instar de Florian Thauvin sur Twitter : "Toutes mes condoléances à la famille de Johan Hamel, un très bon arbitre et une super personne, sur et en dehors du terrain. RIP Johan."