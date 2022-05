"L'homophobie est un délit" : Idrissa Gueye forfait à cause d'un maillot du PSG au flocage arc-en-ciel ?

C'est un refus de jouer qui interpelle. Pourtant convoqué dans le groupe du PSG, à l'occasion du déplacement à Montpellier, samedi 14 mai, Idrissa Gueye n'a même pas été inscrit sur la feuille de match. Était-il blessé ? "Il n'était pas blessé", a répondu son entraîneur, Mauricio Pochettino, après la victoire parisienne (0-4), qui a vu Lionel Messi signer un doublé. "Idrissa a effectué le voyage à Montpellier, mais pour des raisons personnelles, il a dû sortir de la feuille de match", s'est contenté d'invoquer le coach parisien, un poil gêné devant la presse, pour justifier ce forfait de dernière minute.

Selon RMC Sport et Le Parisien, la raison de cette défection serait plus dérangeante. Elle s'expliquerait par un refus catégorique du Sénégalais de porter le maillot du PSG, floqué aux couleurs arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ+. Une initiative que la Ligue de football professionnel (LFP) a mis en place depuis 2019 à l'approche du 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie, et qui est matérialisée, notamment, par le slogan "Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot".