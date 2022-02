L'international français Kurt Zouma filmé en train de frapper violemment son chat

Sacré bad buzz pour Kurt Zouma. Le défenseur central du club anglais de West Ham et de l'équipe de France a été filmé en train de violenter son chat, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit l'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne donner un coup de pied à son animal, avant de le poursuivre et de le frapper de la main quelques secondes plus tard, alors que le chat se trouvait dans les bras d'un enfant.

Dans cette vidéo, diffusée par The Sun, Kurt Zouma est difficilement identifiable. Mais le défenseur central, neuf sélections avec les Bleus dont la dernière en novembre dernier, a reconnu les faits. Auprès du tabloïd, il a présenté ses excuses. "Il n'y a pas d'excuses pour mon comportement, que je regrette sincèrement", a-t-il déclaré.