L'OM déjà dos au mur en Ligue des champions : quelles conséquences en cas d'élimination ?

Au contraire, une présence en Ligue Europa ne fait rentrer automatiquement que 3,63 millions d'euros dans les caisses du club. À cela s'ajoute la quote-part au coefficient Uefa, probablement autour de 2,5 millions d'euros, calcule RMC Sport. Ce montant est un peu gonflé pour les clubs éliminés en barrages d'accès à la Ligue des champions, soit le tour suivant par rapport à celui où se trouvent actuellement les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang, avec cinq millions d'euros versés en complément. Mais cela reste bien en deçà des perspectives qu'offre la plus grande compétition européenne.

En d'autres termes, au-delà des éventuelles railleries à venir et d'un rayonnement moindre, l'Olympique de Marseille pourrait perdre autour des 20 millions d'euros s'il n'atteint pas la phase de poules de la C1. Un chiffre loin d'être négligeable et qui aurait sûrement un impact sur le sportif, notamment via la gestion de la fin du mercato estival.

Il s'agirait, en plus, d'un coup dur pour la France à l'indice Uefa, provisoirement passée 6e derrière les Pays-Bas, dans une année charnière. La nouvelle formule de la Ligue des champions démarre en effet en 2024-25. Une cinquième place au classement Uefa des pays sera synonyme de troisième billet direct supplémentaire pour la compétition (et d'un quatrième ticket via les tours préliminaires). Le championnat en sixième position se verra, lui, octroyer deux clubs qualifiés d'office et un devant passer par les qualifications (comme c'est le cas actuellement pour la Ligue 1). Ce qui diminuerait, le cas échant, les chance de l'OM de s'inscrire au plus haut niveau année après année.